Dolar bugün kaç TL? 27 Şubat Cuma 2026 dolar ne kadar?

27 Şubat 2026 tarihinde sabah saat 09:00 itibarıyla doların değeri 43,96 TL olarak belirlendi. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik koşulların etkisiyle oluştu. Yurt içinde yaşanan enflasyonist baskılar, faiz oranları ve döviz rezervleri doları etkileyen unsurlardır. Bu faktörler, doların TL karşısındaki seyrini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, dolardaki bu seviyeyi değerlendiriyor. Kısa ve orta vadeli stratejilerini belirlemeye çalışıyorlar.

Doların 43,96 TL seviyesinde kalması, piyasalarda belirsizliklerin işareti olabilir. Ekonomi uzmanları, bu fiyatın yükselip yükselemeyeceğini yorumluyor. Yorumlar, siyasi ve ekonomik gelişmelere dayanmaktadır. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası’nın alacağı kararlar önemli olacak. Ayrıca dış ticaret dengesi ve global ekonomik veriler de doları etkileyebilir. Doların fiyatında yaşanabilecek dalgalanmalar, yatırımcılar için risk ve fırsat sunuyor.