
Dolar bugün kaç TL? 27 Şubat Cuma 2026 dolar ne kadar?

27 Şubat 2026 itibarıyla dolar, 43,96 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte yerel ekonomik koşulların etkisiyle şekillendi. Yurt içindeki enflasyon, faiz oranları ve döviz rezervleri, doları doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Ekonomi uzmanları, bu seviyenin yükselme potansiyelini değerlendirirken, yatırımcılar stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Merkez Bankası’nın alacağı kararlar ise sürecin kritik noktası olacak.

Dolar bugün kaç TL? 27 Şubat Cuma 2026 dolar ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

27 Şubat 2026 tarihinde sabah saat 09:00 itibarıyla doların değeri 43,96 TL olarak belirlendi. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik koşulların etkisiyle oluştu. Yurt içinde yaşanan enflasyonist baskılar, faiz oranları ve döviz rezervleri doları etkileyen unsurlardır. Bu faktörler, doların TL karşısındaki seyrini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, dolardaki bu seviyeyi değerlendiriyor. Kısa ve orta vadeli stratejilerini belirlemeye çalışıyorlar.

Doların 43,96 TL seviyesinde kalması, piyasalarda belirsizliklerin işareti olabilir. Ekonomi uzmanları, bu fiyatın yükselip yükselemeyeceğini yorumluyor. Yorumlar, siyasi ve ekonomik gelişmelere dayanmaktadır. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası’nın alacağı kararlar önemli olacak. Ayrıca dış ticaret dengesi ve global ekonomik veriler de doları etkileyebilir. Doların fiyatında yaşanabilecek dalgalanmalar, yatırımcılar için risk ve fırsat sunuyor.



DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,96
43,96
% 0.17
09:28
Euro
51,92
51,95
% 0.06
09:28
İngiliz Sterlini
59,25
59,29
% -0.12
09:28
Avustralya Doları
31,29
31,31
% 0.3
09:28
İsviçre Frangı
56,87
56,89
% 0.31
09:28
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.11
09:20
Çin Yuanı
6,41
6,42
% 0.04
09:28
İsveç Kronu
4,86
4,86
% 0.17
09:28
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
