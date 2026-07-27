Dolar bugün kaç TL? 27 Temmuz Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

27 Temmuz 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla döviz piyasalarında dolar 47,36 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyat, dalgalanmalardan sonra yatırımcılar için önemli bir gösterge. Doların yükselişi, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik verilerle şekilleniyor. Enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik faktörler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açabiliyor. Yatırımcılar bu değişkenliklerin farkında. Döviz alım satım işlemlerini stratejik bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar.

Döviz piyasalarında yaşanan bu gelişmeler önemli bir konudur. Dolar 47,36 TL seviyesinde seyrediyor. Bu durum, Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerinde etki yaratabilir. Ayrıca enflasyonu doğrudan etkileyebilir. Yerli para biriminin değer kaybı maliyetleri artırır. Bu da enflasyonist baskıları tetikleyebilir. Tüketici ve işletmeler için zorlu bir süreç yaratmaktadır. Mali planlamalarda dikkatli olunması önemlidir. Ekonomik istikrar açısından döviz kurundaki her değişim gözlemlenmelidir.