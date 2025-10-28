Dolar bugün kaç TL? 28 Ekim Salı 2025 dolar ne kadar?

28 Ekim 2025 tarihinde, saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 41,96 TL olarak belirlendi. Bu seviye, ekonomik dinamiklerle şekillenen döviz kurlarındaki dalgalanmaların bir yansıması. Piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon oranları ve merkez bankalarının para politikaları, dolara etki eden faktörler arasında.

Doların 41,96 TL'ye ulaşması, ithalat yapan firmalar için de bir süreci işaret ediyor. Doları değerlendirerek kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar, bu süreçte dikkatli olmalılar. Risklerini göz önünde bulundurmak zorundalar.