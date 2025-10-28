FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 28 Ekim Salı 2025 dolar ne kadar?

28 Ekim 2025'de dolar, 41,96 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve ekonomik dinamiklere işaret ediyor. Yatırımcılar dikkatli olmalı ve risklerini göz önünde bulundurmalıdır.

Dolar bugün kaç TL? 28 Ekim Salı 2025 dolar ne kadar?
Hande Dağ

28 Ekim 2025 tarihinde, saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 41,96 TL olarak belirlendi. Bu seviye, ekonomik dinamiklerle şekillenen döviz kurlarındaki dalgalanmaların bir yansıması. Piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon oranları ve merkez bankalarının para politikaları, dolara etki eden faktörler arasında.

Doların 41,96 TL'ye ulaşması, ithalat yapan firmalar için de bir süreci işaret ediyor. Doları değerlendirerek kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar, bu süreçte dikkatli olmalılar. Risklerini göz önünde bulundurmak zorundalar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalar karışık seyrediyorKüresel piyasalar karışık seyrediyor
Petrol devi satışa çıkıyorPetrol devi satışa çıkıyor

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,95
41,96
% 0.18
09:39
Euro
48,92
48,93
% 0.11
09:39
İngiliz Sterlini
56,03
56,05
% 0.11
09:39
Avustralya Doları
27,48
27,50
% 0.06
09:39
İsviçre Frangı
52,84
52,86
% 0.3
09:39
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.48
09:30
Çin Yuanı
5,91
5,91
% 0.32
09:39
İsveç Kronu
4,47
4,48
% 0.21
09:39
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.