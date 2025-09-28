Dolar bugün kaç TL? 28 Eylül Pazar 2025 dolar ne kadar?

28 Eylül 2025 tarihinde saat 09.00’da doların fiyatı 41,57 TL olarak belirlendi. Bu seviyede doların değeri, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ayrıca uluslararası ekonomik gelişmelerin etkisini de göstermekte.

Dış ticaret dinamikleri, döviz kurlarını etkilemeye devam ediyor. Doların gün içindeki seyrinin nasıl şekilleneceği önemli bir merak konusu. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, dolardaki değer değişimini etkileyecektir. Değişim yönü ise çok merak ediliyor.