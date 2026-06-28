Dolar bugün kaç TL? 28 Haziran Pazar 2026 dolar ne kadar?

28 Haziran 2026 tarihinde, dolar saat 09:00'da 46,63 TL olarak belirlendi. Bu durum, dalgalı piyasa koşullarının döviz kurlarını etkilediğini gösteriyor. Dolar fiyatlarındaki artış, ithalat bağımlı sektörler için mali baskıları artırıyor. Aynı zamanda, yerli üreticiler ve ihracatçılar için fırsatlar yaratıyor. Piyasalarda yerli para değer kaybederken, enflasyonist baskıların artabileceği belirtiliyor.

Döviz kurlarındaki yükseliş, ekonomik etkilerin yanı sıra tüketici güvenini de etkiliyor. Yüksek dolar kuru, hanelerin bütçeleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu durum, piyasaların genel dinamiklerini değiştirme potansiyeline sahiptir. Tüketicilerin alım güçleri zayıflıyor. Tasarruf eğilimleri değişiyor. Bu değişimlerin, gelecekteki ekonomik büyüme üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.

Döviz piyasalarındaki gelişmeler, yatırımcılar ve ekonomistler için dikkatle takip edilmelidir. Ekonomik istikrar için bu takip büyük önem taşımaktadır. Yüksek dolar fiyatlarının sektörel etkileri ve genel ekonomik yansımaları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum, piyasalardaki belirsizlikleri artırabilir ve daha fazla araştırma gerektirebilir.