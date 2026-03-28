FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 28 Mart Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında 28 Mart 2026 itibarıyla dolar/TL kuru 44,42 seviyesine ulaştı. Doların yüksek seyri, ekonomik istikrarsızlık ve küresel gelişmelerle ilişkilendiriliyor. Bu durum, ithalat maliyetlerini artırarak birçok sektörde fiyat değişimlerine yol açıyor. Ayrıca, enflasyonist baskılar ve yatırımcıların döviz varlıklarına yönelmesi, yerel para biriminin değer kaybını hızlandırıyor. İş dünyası, bu dalgalı seyrin getirdiği belirsizlikleri dikkatle izliyor.

Cansu Çamcı

28 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar/TL kuru 44,42 seviyesine ulaştı. Bu durum piyasalarda dikkat çekici bir performans sergiledi. Doların bu yüksek seviyesi, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ayrıca istikrarsız ekonomik koşullar ve küresel gelişmeler de bunda etkili. Tüketim ve yatırım davranışlarını doğrudan etkiliyor.

Doların yüksek seyri, ithalat maliyetlerini etkiliyor. Bu durum birçok sektördeki fiyatlandırmaları da değiştiriyor. Enflasyonist baskıları artırabilme potansiyeline sahip. Döviz kurlarındaki artış, yatırımcıların döviz varlıklarına yönelmesini teşvik ediyor. Yerel para biriminin değer kaybını da beraberinde getiriyor. İş dünyası, uluslararası ekonomik verileri dikkatle takip ediyor. Merkez bankalarının politikaları da önemli bir unsur oluşturuyor.

Döviz kurlarında meydana gelebilecek her değişim, dalgalı bir seyir oluşturuyor. Doların güçlenmesi, sadece döviz piyasalarını etkilemiyor. Aynı zamanda yerli üretim ve ihracat üzerinde de önemli etkiler yapabiliyor. Bu durum, ekonomik dengeyi etkileyen bir unsur haline geliyor. Yatırımcılar için belirsizliklerin arttığı bir dönem yaşanıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,37
44,47
% 0.19
23:59
Euro
51,18
51,26
% -0.07
23:59
İngiliz Sterlini
58,95
58,99
% -0.25
23:58
Avustralya Doları
30,51
30,59
% 0.05
23:59
İsviçre Frangı
55,52
55,67
% -0.3
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,55
% 0.02
21:20
Çin Yuanı
6,41
6,43
% 0.21
23:59
İsveç Kronu
4,69
4,70
% -0.06
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.