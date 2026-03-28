Dolar bugün kaç TL? 28 Mart Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

28 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar/TL kuru 44,42 seviyesine ulaştı. Bu durum piyasalarda dikkat çekici bir performans sergiledi. Doların bu yüksek seviyesi, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ayrıca istikrarsız ekonomik koşullar ve küresel gelişmeler de bunda etkili. Tüketim ve yatırım davranışlarını doğrudan etkiliyor.

Doların yüksek seyri, ithalat maliyetlerini etkiliyor. Bu durum birçok sektördeki fiyatlandırmaları da değiştiriyor. Enflasyonist baskıları artırabilme potansiyeline sahip. Döviz kurlarındaki artış, yatırımcıların döviz varlıklarına yönelmesini teşvik ediyor. Yerel para biriminin değer kaybını da beraberinde getiriyor. İş dünyası, uluslararası ekonomik verileri dikkatle takip ediyor. Merkez bankalarının politikaları da önemli bir unsur oluşturuyor.

Döviz kurlarında meydana gelebilecek her değişim, dalgalı bir seyir oluşturuyor. Doların güçlenmesi, sadece döviz piyasalarını etkilemiyor. Aynı zamanda yerli üretim ve ihracat üzerinde de önemli etkiler yapabiliyor. Bu durum, ekonomik dengeyi etkileyen bir unsur haline geliyor. Yatırımcılar için belirsizliklerin arttığı bir dönem yaşanıyor.