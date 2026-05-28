Dolar bugün kaç TL? 28 Mayıs Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında 28 Mayıs 2026 itibarıyla doların değeri 45,90 TL olarak belirlendi. Bu seviye, yatırımcılar için kritik bir göstergedir. Enflasyonist baskılar ve uluslararası ticaret dengesi, dolardaki dalgalanmaların başlıca sebeplerindendir. Ekonomik politikalar ve jeopolitik gelişmeler de döviz değerini etkileyerek, hem ithalat maliyetlerini artırmakta hem de ihracatçılara fırsatlar sunmaktadır. Piyasalardaki belirsizlikler, yatırım kararlarını şekillendiriyor.

Döviz Piyasalarında Dolar Fiyatı

28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 45,90 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Son dönemdeki enflasyonist baskılar, uluslararası ticaret dengesi üzerinde dalgalanmalara yol açıyor. Küresel ekonomik gelişmeler de dövizlerin değerinde etkili oluyor. İçerideki ekonomik politikalar, dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler dolara etkisini sürdürüyor. Bu durum, yatırım kararlarını şekillendiren başlıca faktörlerden biri.

Doların bu seviyede seyretmesi, yurtiçinde mal ve hizmet fiyatlarında belirleyici bir etki yaratabilir. Yüksek dolar kuru, ithalat maliyetlerini artırır. Bu, enflasyonun yükselmesine yol açabilir. Ancak, ihracatçı firmalar için belirli avantajlar da sunmaktadır. Ekonomi uzmanları, piyasalardaki belirsizlikler konusunda dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. Doların önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği, global ekonomik verilerle netlik kazanacak. Yerel politikaların da etkisi önemli bir faktör.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,90
45,91
% -0.02
10:21
Euro
53,31
53,32
% -0.12
10:21
İngiliz Sterlini
61,53
61,53
% -0.17
10:21
Avustralya Doları
32,70
32,72
% -0.22
10:21
İsviçre Frangı
58,26
58,29
% -0.09
10:21
Rus Rublesi
0,64
0,65
% 0.24
10:20
Çin Yuanı
6,77
6,77
% -0.06
10:21
İsveç Kronu
4,94
4,94
% -0.06
10:21
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

