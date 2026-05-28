Dolar bugün kaç TL? 28 Mayıs Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Döviz Piyasalarında Dolar Fiyatı

28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 45,90 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Son dönemdeki enflasyonist baskılar, uluslararası ticaret dengesi üzerinde dalgalanmalara yol açıyor. Küresel ekonomik gelişmeler de dövizlerin değerinde etkili oluyor. İçerideki ekonomik politikalar, dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler dolara etkisini sürdürüyor. Bu durum, yatırım kararlarını şekillendiren başlıca faktörlerden biri.

Doların bu seviyede seyretmesi, yurtiçinde mal ve hizmet fiyatlarında belirleyici bir etki yaratabilir. Yüksek dolar kuru, ithalat maliyetlerini artırır. Bu, enflasyonun yükselmesine yol açabilir. Ancak, ihracatçı firmalar için belirli avantajlar da sunmaktadır. Ekonomi uzmanları, piyasalardaki belirsizlikler konusunda dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. Doların önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği, global ekonomik verilerle netlik kazanacak. Yerel politikaların da etkisi önemli bir faktör.