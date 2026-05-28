Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Kurban Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, adalara akın etti. Midilli, Kos, Leros ve Rodos adalarındaki gümrük kapılarında uzun kuyruklar yaşanırken bekleme süresi 2 saat sürdü.

Cansu Çamcı

Kurban Bayramı için Türkler rotayı Yunan adalarına çevirdi. Son zamanlarda popüler olan Ege adalarına gitmek isteyen tatilciler, feribot seferleriyle Yunanistan’a geçiş yaptı. Feribotlardan inen yolcuların Yunan gümrük noktalarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Turistler, daha önce ortalama 30 dakika süren pasaport kontrol işlemlerinin, Avrupa Birliği’nin yeni biyometrik sınır kontrol sistemiyle birlikte yaklaşık 2 saate kadar uzadığını ifade etti.

BEKLEME SÜRESİ 2 SAATE KADAR ÇIKTI

PatronlarDünyası'ndan Kenan Gürbüz'ün haberine göre; Yolcular, özellikle yaz sezonunda yoğunluğun daha da artabileceğine dikkat çekerek, gerekli önlemler alınmaması halinde kuyrukların 3 saate kadar uzayabileceğini belirtti.

Tatilciler, "Yaz aylarında ek önlem alınmazsa bekleme süreleri daha da artabilir. Bu durum hem turistleri hem de turizm sektörünü olumsuz etkiler" değerlendirmesinde bulundu.

HUDUT KAPISINA AKIN ETTİLER

Ayvalık'taki Deniz Hudut Kapısı'nda, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. Tatili Yunan adalarında geçirmek isteyenler deniz hudut kapısına akın etti.

Tatilciler hudut kapısında yoğunluğa neden olurken, uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talep nedeniyle hem hudut kapısı geçişlerinde hem de feribot seferlerinde hareketlilik sürerken, işletmeciler artan yolcu trafiğinin bölge turizmine olumlu yansıdığını belirtti.

Resmi verilere göre, arife gününde Ayvalık'tan Midilli'ye geçiş yapan yolcu sayısı 1000 olduğu bildirildi. Bayramın birinci günü olan bugün ise bu sayı 1500'e yükseldi. Bölgede faaliyet gösteren ulaşım firmalarının bayram süresince seferlerin süreceği belirtildi.

İlk kez Midilli Adası'na gideceğini belirten İstanbullu İlsu Akın Keskin ise adanın geniş yüz ölçümü ve sunduğu farklı gezi olanakları nedeniyle bu rotayı seçtiğini dile getirdi.

YENİ BİYOMETRİK SİSTEM YOĞUNLUĞU ARTIRDI

Avrupa Birliği tarafından devreye alınan Dijital Giriş-Çıkış Sistemi’nin, Schengen Bölgesi’ne giriş yapan AB üyesi olmayan yolcular için pasaportlara mühür vurulması uygulamasının yerini alması hedefleniyor.

Sistem kapsamında yolcuların ilk girişlerinde parmak izi ve fotoğraf kayıtları alınıyor, pasaportları taranıyor. Bu kayıtların üç yıl boyunca geçerli olacağı belirtiliyor.

Yeni uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte Yunan adalarındaki gümrük noktalarında pasaport kontrollerinin uzadığı, yoğun seyahat dönemlerinde ise bekleme sürelerinin saatleri bulabildiği ifade ediliyor.

TURİZMCİLERDEN ÖNLEM ÇAĞRISI

Turizm sektörü temsilcileri, yaz aylarında gerekli tedbirlerin alınmaması halinde sınır kapılarındaki yoğunluğun daha da büyüyebileceği uyarısında bulundu.

Sektör yetkilileri, yoğun dönemlerde sınır görevlilerinin kontrolleri hızlandırmaya yönelik yetkilerini daha etkin kullanması gerektiğini savunurken, yolcuların da feribot saatleri ve dönüş planlarını olası gecikmeleri dikkate alarak yapmaları gerektiğini vurguladı.

TÜRK TURİSTLERİN YUNAN ADALARINA İLGİSİ ARTIYOR

Artan maliyetler nedeniyle Yunan vatandaşlarının Türkiye’ye gelişinde sınırlı bir hareketlilik yaşanırken, Türk turistlerin Yunanistan’a ilgisi her geçen yıl büyüyor. Özellikle Rodos, Kos, Midilli, Leros, Sakız ve Sisam adaları, bayram ve yaz tatillerinde Türk tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinden Rodos Adası’na yapılan geçişlerde de dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. 2025 yılının ilk 10 ayında Marmaris-Rodos hattında toplam yolcu sayısı 419 bin 682 olarak kaydedildi.

Bu dönemde 147 bin 431 yolcu Marmaris’ten Rodos’a giderken, 149 bin 406 yolcu Rodos’tan Marmaris’e geldi. Günübirlik yolcu sayısı 35 bin 114, kruvaziyer yolcusu sayısı 59 bin 228, mürettebat sayısı ise 28 bin 503 oldu.

Aynı dönemde Türk yolcu sayısı 122 bin 567, yabancı uyruklu yolcu sayısı ise 297 bin 115 olarak açıklandı.

RODOS ESNAFI TÜRK TURİSTLERDEN MEMNUN

Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Rodos Adası’nda esnaf ve turizmciler, Türk ziyaretçilerin ada ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtiyor.

Rodoslu esnaflar, Türk turistlerden “ayak bastı parası” alınmasına yönelik hazırlıklara karşı olduklarını ifade ederek, böyle bir uygulamanın ziyaretçi sayısını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Esnaflar, Türk turistlerin konaklama, yeme-içme, alışveriş ve ulaşım harcamalarıyla ada ekonomisine ciddi katkı sunduğunu vurguladı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN TURİZM TRAFİĞİ BÜYÜYOR

Son yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm hareketliliğinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Yunanistan’ı ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısının son dört yılda yaklaşık üç kat artarak 1,5 milyonu aştığı belirtilirken, Türkiye’yi ziyaret eden Yunan vatandaşlarının sayısının ise yıllık yaklaşık 500 bin seviyesinde kaldığı ifade ediliyor.

Türk turistler yalnızca adalara değil; Kavala, Selanik ve Dedeağaç gibi kentlere de alışveriş, gastronomi ve tatil amacıyla yoğun ilgi gösteriyor.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI TALEBİ ARTIRIYOR

Avrupa Komisyonu onayıyla başlatılan “Visa Express” programı kapsamında Türk vatandaşları, Ege ve On İki Ada’daki 12 Yunan adasına limanda hızlı vize alarak 7 güne kadar giriş yapabiliyor.

Program kapsamında Kalimnos, Midilli, Rodos, Sisam, Kos, Sakız ve diğer adalarda turizm hareketliliğinin belirgin şekilde arttığı belirtiliyor.

Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre, Yunanistan’a giden Türk turistlerin ortalama harcaması 303 avro seviyesinde gerçekleşti.

