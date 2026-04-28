Dolar bugün kaç TL? 28 Nisan Salı 2026 dolar ne kadar?

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar, 45,04 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmalar ile ekonomik göstergelerin etkisiyle belirleniyor. Son dönemde enflasyon oranları dikkat çekiyor. Faiz politikaları da önemli bir faktör. Uluslararası ticaret dinamikleri, doların TL karşısındaki değerini etkiliyor.

Yatırımcılar, dolardaki yükselişi ve düşüşü tahmin etmek için piyasa verilerini inceliyor. Ekonomik gelişmeler de bu sürecin bir parçası. Doların 45,04 TL olarak belirlenmesi, Türkiye'nin ekonomik büyümesini gösteriyor. Aynı zamanda döviz rezervleri ve dış ticaret dengesi hakkında da bilgi veriyor. Yüksek döviz kurları, ithalat maliyetlerini artırıyor. Ancak, ihracatçılar için avantajlar da sunabiliyor.

Döviz fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalara karşı alınacak önlemler merak ediliyor. Hükümet politikalarının bu konuda nasıl şekilleneceği dikkatle izlenecek. Belirsizlikler, piyasalarda etkili olmaya devam eder. Bu durum, döviz kurlarının geleceği üzerinde önemli bir etki yaratacak. Ekonomistler bu değişkenlikleri yakından takip ediyor.