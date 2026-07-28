Dolar bugün kaç TL? 28 Temmuz Salı 2026 dolar ne kadar?

28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla doların fiyatı 47,38 TL olarak belirlendi. Saat 09:00'da bu değer kaydedildi. Bu seviye, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir gösterge. Doların yükselmesi, yerel para biriminin değer kaybı ile ilgili endişeleri artırdı. Artan enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Bu durum, ticaret hacimlerini de etkiliyor.

Döviz kurlarındaki oynaklık, iş dünyası ve yatırımcıları değil, günlük yaşamı da etkiliyor. Dolar fiyatlarındaki artış, ithalat maliyetlerini yükseltiyor. Birçok ürünün fiyatlarına bu artış yansıyacak. Bu, enflasyon baskılarını artırarak tüketici harcamalarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bireyler ve işletmeler döviz kurlarını daha dikkatli izlemek zorunda kalıyor. Doların durumu, ekonomi dinamiklerindeki değişikliklerin bir göstergesi olarak değerlendirilmeye devam ediyor.