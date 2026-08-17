Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ikinci çeyrekte arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini yayımladı. Verilere göre TGFE, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,5 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 29,4 artış kaydederken, reel bazda ise yüzde 2,2 geriledi.

DÜKKAN VE OFİS FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Türkiye genelinde Dükkan Fiyat Endeksi, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 arttı. Endeks, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla nominal olarak yüzde 29,2 yükselirken, reel olarak yüzde 2,4 düşüş gösterdi.

Ofis Fiyat Endeksi ise aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artış kaydetti. Geçen yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında nominal artış yüzde 30,6 olurken, reel bazda yüzde 1,3 azalış gerçekleşti.

ÜÇ BÜYÜK İLDEKİ ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ticari gayrimenkul fiyat endekslerinin üç büyük şehirdeki değişimine bakıldığında, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul'da yüzde 5,3, Ankara'da yüzde 6,4 ve İzmir'de yüzde 5 artış görüldü.

Geçen yılın aynı çeyreğine göre endeks değerleri İstanbul'da yüzde 27,8, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir'de yüzde 25,7 yükseldi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır