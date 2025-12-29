FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 29 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli fırsatlar ve riskler barındırıyor. 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dolarin 42,93 TL olarak belirlenmesi, Türkiye'nin ekonomik verileri ve jeopolitik durumlarla doğrudan ilişkilidir. Doların yükselişi, enflasyon ve faiz oranları gibi faktörlerden etkilenmektedir. Yatırımcıların döviz piyasalarını düzenli olarak takip etmesi, stratejilerini buna göre belirlemesi gerekiyor.

Cansu Akalp

29 Aralık 2025 itibarıyla saat 09:00'da dolar fiyatı 42,93 TL olarak belirlenmiştir. Son yıllarda döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanmaktadır. Bu dalgalanmalar ekonomik ve siyasi gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Doların yükselişi genellikle enflasyon, faiz oranları ve global ekonomik durum ile bağlantılıdır. Yatırımcılar için döviz piyasaları fırsatların yanı sıra riskleri de içermektedir.

Doların güncel seviyeleri piyasalardaki dalgalanmaları etkileyebilir. Türkiye'nin ekonomik verileri döviz kurlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bununla beraber, jeopolitik durum da kurları etkilemektedir. Yatırımcılar, döviz kurlarını düzenli olarak izlemelidir. Stratejiler bu faktörler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Doların 42,93 TL seviyesinde işlem görmesi piyasalardaki belirsizlikleri göstermektedir. Global ekonomik gelişmelere dikkat edilmeli ve takip edilmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,93
42,94
% 0.07
10:05
Euro
50,56
50,58
% 0.02
10:05
İngiliz Sterlini
57,95
57,99
% -0.02
10:05
Avustralya Doları
28,82
28,84
% 0.09
10:05
İsviçre Frangı
54,36
54,40
% 0.02
10:05
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.05
10:00
Çin Yuanı
6,13
6,13
% 0.08
10:05
İsveç Kronu
4,68
4,69
% -0.16
10:05
