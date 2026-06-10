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Yıldız Holding'de üst düzey atama: Murat Özgen, Gözde Girişim Genel Müdürü oldu

Yıldız Holding, portföy yönetimi, özel sermaye yatırımları ve stratejik iş geliştirme alanlarında 30 yılı aşkın deneyime sahip Murat Özgen’in, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Gözde GSYO) Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu.

Yıldız Holding'de üst düzey atama: Murat Özgen, Gözde Girişim Genel Müdürü oldu

Yıldız Holding’te yeni atama: Murat Özgen, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü olarak atandı.

Özgen, yeni görevinde Gözde GSYO’nun mevcut portföy şirketlerinin performans takibi ve değer yaratma süreçlerine liderlik edecek; yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda şirketin rekabet gücünün artırılmasına katkı sunacak.

Yıldız Holding de üst düzey atama: Murat Özgen, Gözde Girişim Genel Müdürü oldu 1

25 YILINI ÖZEL SERMAYE SEKTÖRÜNDE GEÇİRDİ

Profesyonel yaşamı boyunca Türkiye’de ve uluslararası arenada önemli sorumluluklar üstlenen Murat Özgen, kariyerine ABD’de başladı. Commerzbank AG New York’ta risk ve portföy yönetimi, Koçbank’ta ise proje ve yatırım finansmanı alanlarında görev yapan Özgen, kariyerinin yaklaşık 25 yılını özel sermaye sektöründe geçirmiştir.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi’nde CEO, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Komitesi Üyesi olarak görev alan Özgen; teknoloji, enerji, sağlık ve perakende başta olmak üzere farklı sektörlerdeki yatırım, yönetim ve çıkış işlemlerine aktif olarak liderlik etmiştir. Son olarak Abu Dabi merkezli yatırım firması X12 Capital Limited’de Türkiye Başkanı olarak görev yapan Özgen, geçmişte ve halen birçok kurumda yönetim kurulu ve yatırım komitesi üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Özgen, halen Jamaica Acus Small and Medium Enterprise Fund’da Yatırım Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta; ayrıca OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ile Moka United Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin yönetim kurullarında yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Özgen, MBA derecesini Mercer University’den almıştır.

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atama Yıldız Holding
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