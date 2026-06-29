Dolar bugün kaç TL? 29 Haziran Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

29 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,64 TL olarak işlem görmekte. Bu seviye, döviz piyasalarında dalgalı bir seyri yansıtıyor. Global ekonomik belirsizlikler, Türkiye’nin iç ekonomik dinamikleri döviz kurlarını etkileyen faktörler arasında yer almakta. Merkez bankasının uyguladığı para politikaları, enflasyon oranları dolara olan talebi etkiliyor. Bu durum, Türk lirasının değer kaybetmesine neden olabiliyor.

Doların bu seviyelerde kalması, yatırımcılar için fırsatlar ve riskler barındırmakta. Gelişen piyasalardaki belirsizlikler, döviz ticaretini etkiliyor. Bu da yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmelerine yol açıyor. Doların yüksek değeri, ithalatçılar için maliyet artışları getiriyor. Ancak ihracatçılara rekabet avantajı sağlamakta. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler, siyasi gelişmeler doları etkileyebilecek unsurlar arasında. Piyasa aktörlerinin dolardaki hareketliliği yakından takip etmeleri önem taşıyor.