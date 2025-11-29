Dolar bugün kaç TL? 29 Kasım Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

29 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Amerikan Doları'nın değeri 42,50 TL olarak belirlenmiştir. Döviz kurları son dönemlerde dalgalı bir seyir izlemektedir. Ekonomik faktörler ve küresel piyasalardaki gelişmeler bu durumu etkilemektedir. Doların artan bu seviyesi, yatırımcılar ve ticari işletmeler için önemli bir gösterge olmuştur. Ayrıca, yerel ekonomideki satın alma gücünü de etkilemektedir.

Doların değerindeki artış, Türkiye'nin ihracatçıları için fırsatlar yaratmaktadır. Ancak, ithalat yapan firmaların maliyetleri artmaktadır. Özellikle enerji ve hammadde ithalatında bağımlı olan sektörler olumsuz etkilenmektedir. Hükümet yetkilileri ve ekonomi uzmanları, dalgalanmaların stabilize edilmesi için çeşitli önlemler almaktadır. Önümüzdeki günlerde döviz kurlarının yönü, Türkiye'nin ekonomik sağlık göstergeleri ile belirlenecektir. Uluslararası ticaret politikaları da bu durumu etkileyecektir.