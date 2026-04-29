Dolar bugün kaç TL? 29 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00’da Amerikan Doları, 45,07 TL seviyesinden işlem gördü. Doların bu yükselişi, döviz piyasalarında meydana gelen dalgalanmalara bağlıydı. Ayrıca, ekonomik verilere de dayanıyordu. Piyasa oyuncuları, döviz kurlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Doların Türk Lirası karşısındaki artışı, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlar, Dolar/TL paritesindeki bu hareketliliğin, global ekonomik koşullarla ilişkili olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin iç dinamikleri de bu durumu etkiliyor.

Döviz kurlarındaki oynaklık, ihracat ve ithalat yapan firmalar için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Doların yükselmesi, enflasyon baskılarını artırma potansiyeline sahip. Bununla birlikte, Türk Lirası’nın değer kaybını tetikleyebilir. Bu durum, yerel ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, tüketici harcamaları da bu durumdan zarar görebilir. Ekonomik istikrar sağlanmadan alınacak önlemler tartışılıyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, döviz kurlarındaki dalgalanmayı sürekli olarak ele alıyor. Sonuçta, 45,07 TL seviyesindeki dolar fiyatı, daha geniş bir ekonomik perspektiften değerlendirilmelidir.