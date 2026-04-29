Dolar bugün kaç TL? 29 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

29 Nisan 2026 itibarıyla Amerikan Doları, 45,07 TL seviyesinde işlem gördü. Dolar/TL paritesindeki artış, döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan ve ekonomik verilere dayanmaktadır. Bu yükseliş, yatırımcıların ve piyasa oyuncularının dikkatini çekti. Uzmanlar, Türk Lirası’nın değer kaybının, enflasyonu artırabileceği ve ekonomik istikrarı olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Döviz kurlarındaki bu dalgalanma, hem iç dinamikler hem de global koşullarla ilişkilidir.

Dolar bugün kaç TL? 29 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar?
Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00’da Amerikan Doları, 45,07 TL seviyesinden işlem gördü. Doların bu yükselişi, döviz piyasalarında meydana gelen dalgalanmalara bağlıydı. Ayrıca, ekonomik verilere de dayanıyordu. Piyasa oyuncuları, döviz kurlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Doların Türk Lirası karşısındaki artışı, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlar, Dolar/TL paritesindeki bu hareketliliğin, global ekonomik koşullarla ilişkili olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin iç dinamikleri de bu durumu etkiliyor.

Döviz kurlarındaki oynaklık, ihracat ve ithalat yapan firmalar için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Doların yükselmesi, enflasyon baskılarını artırma potansiyeline sahip. Bununla birlikte, Türk Lirası’nın değer kaybını tetikleyebilir. Bu durum, yerel ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, tüketici harcamaları da bu durumdan zarar görebilir. Ekonomik istikrar sağlanmadan alınacak önlemler tartışılıyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, döviz kurlarındaki dalgalanmayı sürekli olarak ele alıyor. Sonuçta, 45,07 TL seviyesindeki dolar fiyatı, daha geniş bir ekonomik perspektiften değerlendirilmelidir.

Dolar bugün kaç TL? 29 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,06
45,08
% 0.04
05:59
Euro
52,85
53,02
% 0.22
05:59
İngiliz Sterlini
60,99
61,32
% 0.42
05:59
Avustralya Doları
32,26
32,28
% -0.27
05:59
İsviçre Frangı
57,10
57,14
% 0.08
05:59
Rus Rublesi
0,60
0,60
% 0.06
03:00
Çin Yuanı
6,59
6,59
% 0.06
05:59
İsveç Kronu
4,86
4,86
% 0.02
05:59
Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

