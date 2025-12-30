Dolar bugün kaç TL? 30 Aralık Salı 2025 dolar ne kadar?

30 Aralık 2025 sabahı saat 09:00 itibarıyla dolar 42,94 TL olarak kaydedildi. Bu seviye, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ile Türkiye'nin ekonomik durumu doğrultusunda değerlendirildi. Döviz kurlarındaki artan belirsizlikler de ortaya çıkıyor. Doların bu seviyelerde kalması ithalatçı sektörler için ek maliyetler doğuruyor.

Doların gelecekteki seyrini etkileyen ana faktörler arasında enflasyon ve faiz oranları bulunuyor. Ayrıca jeopolitik gelişmeler de önemli bir rol oynuyor. Global ekonomik koşulların Türkiye üzerindeki yansımaları dikkate alınmalı. Bu durum döviz kurlarını etkilemeye devam edecek. Yatırımcılar ve iktisatçılar Dolar/TL paritesindeki gelişmeleri yakından takip etmeli. Ekonomik planlama yaparken daha sağlıklı bir perspektif sunabilirler.