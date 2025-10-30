FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 30 Ekim Perşembe 2025 dolar ne kadar?

30 Ekim 2025 itibarıyla doların 41,94 TL seviyesine ulaşması, Türkiye ekonomisinde dalgalanmaların ve uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkisini gözler önüne sermektedir. Yüksek enflasyon, siyasi belirsizlikler ve dış ticaret açığı, doların Türk lirası karşısında değer kazanmasında önemli rol oynamıştır. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları izleyerek yeni stratejiler geliştirecektir.

Cansu Akalp

30 Ekim 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 41,94 TL olarak belirlenmiştir. Dolar kurundaki bu seviyeler, Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaları göstermektedir. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki gelişmeler de dikkate alınmalıdır. Son dönemlerde yüksek enflasyon, siyasi belirsizlikler ve dış ticaret açığı önemli faktörlerdendir. Bu durumlar, doların Türk lirası karşısında değer kazanmasına yol açmıştır.

Dünya genelindeki sıkı para politikaları, döviz kurlarında dalgalanmalara neden olmaktadır. Jeopolitik riskler de bu durumu etkilemektedir. Doların 41,94 TL seviyesine ulaşması, yatırımcılar için yeni stratejiler geliştirmektedir. Yüksek döviz kuru, ithalat maliyetlerini artırmaktadır. Ancak, ihracatçıların avantajını artıran bir etki de yaratmaktadır. Yatırımcılar, döviz piyasasındaki dalgalanmaları dikkatle izlemeye devam etmektedir.

Gelecek günlerde döviz kurlarının seyri büyük bir öneme sahiptir. Bu durum, ülke ekonomisine olan etkileri analiz etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmeler, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların stratejilerini şekillendirecektir. Dolayısıyla, dikkatli bir değerlendirme süreci gerekmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,95
41,96
% 0.01
09:45
Euro
48,83
48,91
% 0.36
09:45
İngiliz Sterlini
55,47
55,52
% 0.17
09:45
Avustralya Doları
27,60
27,62
% 0.13
09:45
İsviçre Frangı
52,50
52,53
% 0.16
09:45
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 0.08
09:40
Çin Yuanı
5,90
5,90
% -0.12
09:45
İsveç Kronu
4,46
4,46
% 0.15
09:45
