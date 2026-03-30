Dolar bugün kaç TL? 30 Mart Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

30 Mart 2026 tarihinde ABD Doları'nın değeri 44,47 TL olarak belirlendi. Bu durum, Türkiye ekonomisinde döviz kurlarının dalgalanmasını ve artan enflasyonu gözler önüne seriyor. Doların bu seviyede kalması ithalatçılar için zorluklar yaratırken, ihracatçılara fırsatlar sunuyor. Ekonomik ve siyasi faktörler, döviz rezervlerinin dalgalanması ile birlikte yatırımcıların ilgisini artırıyor. Yeşil banknotun geleceği belirsizlikle dolu.

Dolar bugün kaç TL? 30 Mart Pazartesi 2026 dolar ne kadar?
Cansu Çamcı

30 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibariyle ABD Doları'nın fiyatı 44,47 TL olarak belirlendi. Bu durum piyasalarda döviz kurlarının hareketliliğini gösteriyor. Türkiye ekonomisinin genel durumu da bu fiyatı etkiliyor. Son dönemde artan enflasyon dikkat çekici bir gelişme. Döviz rezervlerindeki dalgalanmalar yatırımcıları etkiliyor. Dolara yönelme, vatandaşların ve yatırımcıların ilgisini artırdı. Doların bu seviyede kalması ithalatçıları zorluyor. Ancak ihracatçılar bu durumu fırsata çevirebilir.

Döviz kurlarındaki değişimler birçok faktörden etkileniyor. Ekonomik faktörlerin yanı sıra siyasi olaylar da önemli. Bu durum yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor. Doların güncel değeri yerel para birimini etkiliyor. Bu etki, birçok sektörde fiyatlandırma stratejilerini değiştiriyor. Önümüzdeki süreçte doların seyrini belirleyecek etkenler var. Global ekonomik veriler, merkez bankası politikaları bu etkenler arasında. Ayrıca siyasi gelişmeler de dikkate alınmalı. Döviz yatırımcıları için önemli bir dönemdesiniz. Ekonomistlerin de dikkatle izlemesi gereken bir süreç var.

Dolar bugün kaç TL? 30 Mart Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,46
44,47
% 0.1
09:58
Euro
51,24
51,26
% 0.05
09:58
İngiliz Sterlini
59,04
59,08
% 0.15
09:58
Avustralya Doları
30,51
30,53
% -0.09
09:58
İsviçre Frangı
55,66
55,69
% 0.15
09:58
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.33
09:50
Çin Yuanı
6,43
6,43
% 0.21
09:58
İsveç Kronu
4,70
4,70
% 0.05
09:58
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

