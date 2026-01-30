Dolar bugün kaç TL? 30 Ocak Cuma 2026 dolar ne kadar?

30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla dolar kuru, saat 09:00'da 43,50 TL seviyesinde işlem görüyor. Son günlerde küresel piyasalarda artan belirsizlikler bulunuyor. Ekonomik veriler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açtı. Özellikle enflasyon oranlarının yükselmesi dikkat çekiyor. Merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikler de etkili. Bu durum, yatırımcıların dolara olan talebini şekillendiriyor. Türk Lirası üzerindeki baskı, doların değer kazanmasına neden oldu.

Doların güncel seviyesi, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Yüksek enflasyon, siyasi belirsizliklerle birleşiyor. Bu durum, piyasa beklentilerini değiştirebilir. Dolayısıyla, döviz kuru üzerinde etkisi olabilir. Yatırımcıların döviz piyasalarını dikkatle takip etmesi gerekiyor. Gelecekteki olası değişimlere hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Ekonomik verilerin ve siyasi gelişmelerin izlenmesi gerekir. Dola karşı strateji geliştirirken bu unsurlara dikkat edilmeli.