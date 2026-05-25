FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yoğunluk başladı! Kurban pazarlarında kıran kırana pazarlık

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Doğu Anadolu'nun en büyük canlı hayvan merkezlerinden Erzurum'da kurban pazarları hareketlendi.

Yoğunluk başladı! Kurban pazarlarında kıran kırana pazarlık

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde besiciler ile vatandaşlar arasında dakikalarca süren geleneksel "kol kesme" pazarlıkları renkli görüntülere sahne olurken, batı illerine sevk edilen ve pazarda satışa sunulan kurbanlıklar veteriner hekimlerce sıkı denetimden geçiriliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce konu ile ilgili yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk ve alışveriş hareketliliğinin tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız ile üreticilerimizi modern, güvenli ve düzenli bir ortamda buluşturan pazarımızda alışverişler sürerken, ekiplerimiz de sürecin sağlıklı, düzenli ve sorunsuz ilerlemesi adına sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarımız, bayram öncesinde hem üreticilerimize hem de vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor" denildi.

Yoğunluk başladı! Kurban pazarlarında kıran kırana pazarlık 1

SIKI PAZARLIK YAŞANIYOR

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası ve çevre ilçelerdeki kurban pazarlarında yoğunluk zirveye ulaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla kurbanlık alanları dolduran vatandaşlar, bütçelerine uygun hayvanı bulabilmek için çadırları tek tek geziyor. Girdi maliyetlerinin artışından dert yanan besiciler ile fiyatları yüksek bulan alıcılar arasında ise kurban pazarında adeta inatlaşma ve sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Tüm bunlara rağmen satışlar bayrama kısa bir zaman kala sürüyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

PAZARDAKİ FİYATLAR

Pazardaki güncel fiyatlar hakkında bilgi veren besiciler, fiyatların geçen yıla oranla yüksek seyrettiğini belirtiyor. Edinilen bilgiye göre, Erzurum kurban pazarında büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin TL ile 250 bin TL arasında değişirken; tosun fiyatları 240 bin TL'den başlayıp hayvanın kilosuna göre 600 bin TL'ye kadar yükseliyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise kalitesine göre 15 bin TL ile 45 bin TL arasında alıcı buluyor. 7'de 1 büyükbaş kurbanlık hisse fiyatlarının ise bölgede 25 bin TL ile 45 bin TL bandında işlem gördüğü ifade ediliyor.

Yoğunluk başladı! Kurban pazarlarında kıran kırana pazarlık 2

BATI İLLERİNE SEVKİYAT VE PAZARLARDA SIKI DENETİM

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri, kurban pazarlarında ve sevk noktalarında denetimlerini üst seviyeye çıkardı. Batı illerine gönderilen ve pazarda yerini alan kurbanlıkların kulak küpeleri, pasaportları ve sağlık raporları veteriner hekimler tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

Yoğunluk başladı! Kurban pazarlarında kıran kırana pazarlık 3

ALICI DA SATICI DA ORTA YOLU BULMAYA ÇALIŞIYOR

Pazarda kurbanlık satan besiciler, "Aylardır gözümüz gibi baktığımız emeklerimizi pazara indirdik. Yem ve nakliye maliyetleri yüksek olduğu için fiyatlar geçen seneye göre farklı ama alıcıyı da düşünerek elimizden geldiğince ikram yapıyoruz. Kıran kırana pazarlıklar dönüyor, nihayetinde iki taraf da ortak noktada buluşuyor" dedi.
Kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ise bütçelerine en uygun hayvanı seçebilmek adına pazardaki fiyat araştırmalarını bayram sabahına kadar sürdüreceklerini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu kazaların masrafı size kalmasınBu kazaların masrafı size kalmasın
Türkiye'nin dev tuvalet kağıdı markaları Selpak ve Solo satılıyorTürkiye'nin dev tuvalet kağıdı markaları Selpak ve Solo satılıyor

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı vatandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Bayram yolunda feci kaza!

Bayram yolunda feci kaza!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Cesur sahnelerde tahrik olan oyuncuların kullandığı gizli sinyal buymuş!

Cesur sahnelerde tahrik olan oyuncuların kullandığı gizli sinyal buymuş!

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.