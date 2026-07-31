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Dolar bugün kaç TL? 31 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

31 Temmuz 2026 tarihinde Amerikan Doları'nın değeri 47,52 TL olarak belirlendi. Bu durum, global ekonomik dinamiklerin ve iç piyasa gelişmelerinin etkisiyle ortaya çıktı. Dolar'daki artış, Türkiye'nin dış ticaret dengesini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, enflasyon endişelerinin artabileceği konusunda uyarıyor. Yerel para birimin değer kaybı, yatırımcıların alternatif yatırım fırsatlarına yönelmesine neden oldu.

Dolar bugün kaç TL? 31 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

31 Temmuz 2026 tarihindeki döviz piyasasında saat 09:00 itibarıyla Amerikan Doları'nın değeri 47,52 TL olarak belirlendi. Bu hareket, global ekonomik dinamiklere bağlı. Aynı zamanda iç piyasalardaki gelişmeler de etkili. Dolar'daki artış, Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerinde etkili olabilir. Uzmanlar, bunun enflasyon oranları konusunda endişeleri artırabileceğini belirtiyor. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar dikkat çekiyor. Yerel para biriminin değer kaybı yatırımcıları alternatif yatırım fırsatlarına yöneltiyor.

Dolar'ın bu seviyelerde işlem görmesi önemli. İthalat odaklı sektörlerde maliyetler artabilir. Bunun sonucunda enflasyonist baskılar güçlenebilir. Analistler, Türk Lirası'nın değer kaybına dikkat çekiyor. Dolar, yatırımcılar için daha cazip bir seçenek haline geldi. Merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikler de etkili. Global piyasalardaki belirsizlikler, Dolar ve diğer dövizlerin seyrini etkiliyor. Uzun vadede Dolar'ın bu fiyat seviyesi önemli bir konu olmaya devam edecek.

Dolar bugün kaç TL? 31 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,52
47,53
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09:31
Euro
54,77
54,79
% 0
09:31
İngiliz Sterlini
64,00
64,02
% 0.16
09:31
Avustralya Doları
33,43
33,45
% 0.33
09:31
İsviçre Frangı
58,92
58,96
% 0.05
09:31
Rus Rublesi
0,60
0,60
% 0.75
09:30
Çin Yuanı
7,05
7,05
% 0.25
09:31
İsveç Kronu
4,98
4,99
% 0.11
09:31
Anahtar Kelimeler:
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