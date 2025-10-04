Dolar bugün kaç TL? 4 Ekim Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

4 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 41,68 TL seviyesiyle işlem görüyor. Bu durum, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ayrıca, ekonomik faktörlerin de etkisi vardır. Ülkedeki ekonomik dinamikler önemlidir. Uluslararası ticaret düzenlemeleri, doların değerinde belirleyici rol oynamaktadır.

Ekonomistlerin dikkatleri, bu durumu şekillendiren gelişmeler üzerindedir. Yatırımcılar da döviz kurlarındaki değişkenlikleri izliyor. Stratejilerini gözden geçirmekte olan yatırımcılar, bu konuda dikkatli davranıyor. Doların bu seviyede kalıp kalmayacağı, önümüzdeki günlerdeki ekonomik verilere bağlıdır. Piyasa tepkileri de durumu netleştirecek unsurlar arasında yer almakta.

CANLI DÖVİZ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ