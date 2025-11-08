Dolar bugün kaç TL? 8 Kasım Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

08 Kasım 2025 itibarıyla saat 09:00'da dolar, 42,21 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Artan enflasyon verileri, piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların döviz talebini artırdı. Yurt dışında artan faiz oranları, Türkiye'nin dış ticaret açığı gibi ekonomik faktörler, doların TL karşısında değer kazanmasına katkı sağladı. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların kısa vadede döviz cinsinden varlıklarını koruma arayışını hızlandırdı.

Doların bu seviyede kalması, Türk lirasının değer kaybetmeye devam edeceği sorusunu gündeme getiriyor. Hem iç hem de dış faktörler, döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanmasını beklemeyi gerektiriyor. Bu durum, bireysel yatırımcılar ve şirketler için önemli bir risk faktörüdür. Önümüzdeki günlerde merkez bankasının alacağı kararlar, ekonomik veriler, doların seyrini belirlemede kritik rol oynayacak.