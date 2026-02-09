FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 9 Şubat Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında son zamanlarda yaşanan dalgalanmalar, 09 Şubat 2026 tarihinde doların 43,62 TL seviyesine yükselmesiyle dikkat çekti. Bu artış, yatırımcılar ve ithalat yapan firmalar için büyük bir öneme sahip. Doların değeri, yurtiçindeki enflasyonist baskıları artırarak maliyetlerde yükselişlere yol açabilir. Uzmanlar, bu durumu ekonominin genel görünümü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor. Doların yükselişi, piyasalarda sıkça tartışılan bir konu haline geldi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

9 Şubat 2026 tarihinde doların değeri 43,62 TL seviyesine yükseldi. Bu rakam dikkat çekiyor. Son dönemde döviz piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. Uluslararası ekonomik koşullar da bu durumu etkiliyor. Global piyasalardaki belirsizlikler önemli bir faktör. Yerel ekonomik dinamikler de döviz kurlarındaki oynaklıkları artırıyor. Doların değeri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Bu konu piyasalarda sıkça tartışılıyor.

Döviz fiyatlarının artışı birçok değişime yol açıyor. Yatırımcılar için olduğu kadar ithalat yapan firmalar için de etkiler yaratıyor. Doların yükselişi yurtiçinde enflasyonist baskıları artırabilir. Ayrıca bu durum maliyetlerin yükselmesine de neden oluyor. İthalat bağımlı sektörlerdeki fiyat artışları gündeme geliyor. 43,62 TL'lik dolar fiyatı piyasa uzmanları için önemli bir gelişme. Tüketiciler için de dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Bu durum ekonominin genel görünümüne dair önemli ipuçları sunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,59
43,60
% -0.01
10:07
Euro
51,68
51,72
% 0.21
10:08
İngiliz Sterlini
59,33
59,39
% -0.1
10:08
Avustralya Doları
30,68
30,71
% 0.3
10:07
İsviçre Frangı
56,35
56,39
% 0.23
10:07
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -0.46
10:00
Çin Yuanı
6,29
6,30
% 0.05
10:08
İsveç Kronu
4,85
4,85
% 0.25
10:07
