'Bu yıl kırılma noktası olacak' 2,59 trilyon dolara ulaşabilir

Küresel yapay zeka harcamalarının, bu yıl tahminlerden hızlı artış göstererek 2,59 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın yayımladığı rapora göre, dünya genelindeki yapay zeka harcamalarının 2026'da yıllık bazda yüzde 47 artış kaydedeceği öngörülüyor.

Şirket, ocak ayında yaptığı tahminlerde bu hacmin 2,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmişti.

Raporda ayrıca, karmaşık görevleri büyük ölçüde bağımsız olarak yerine getirebilen yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla, yapay zeka modellerine yönelik kısa vadeli büyüme öngörüsünün yüzde 110'a yükseltildiği ve bu alana sadece bu yıl 6 milyar dolarlık ek harcama eklendiği belirtildi.

BU YIL KIRILMA NOKTASI OLACAK

Gartner Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti John-David Lovelock, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yapay zeka altyapı harcamalarının pazardan yüzde 45'in üzerinde pay alacağını belirterek, "Yapay zeka için optimize edilmiş sunucu harcamaları önümüzdeki 5 yılda 3 katına çıkacak. Bulut hizmeti sağlayıcıları, üretken yapay zeka modelleri ve otonom yapay zeka ajanlarının oluşturacağı iş yükünü öngörerek kapasite artırıyor." ifadesini kullandı.

Yapay zeka yatırımlarını bugüne kadar büyük teknoloji şirketleri ve bulut sağlayıcılarının domine ettiğini aktaran Lovelock, geleneksel şirketlerin harcama potansiyellerini tam yansıtmadığına dikkati çekti.

Trendin tersine dönmeye başladığını vurgulayan Lovelock, şunları kaydetti:

"Şirketlerin harcama potansiyellerini sahaya yansıtacağı 2026, bu anlamda bir kırılma noktası olacak. Kuruluşlar şu an yapay zekayı köklü değişimler yerine verimliliği kademeli artıracak taktiksel adımlarla kullanıyor. Bu nedenle bilgi teknolojileri yöneticileri, yatırımların somut ticari sonuçlarını kanıtlamakta zorlanıyor. Başarı için yapay zeka girişimlerinin stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi şart."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

