Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? 1 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları!

Dolar kaç TL? 1 Nisan Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu belirtti. Peki Döviz kurlarında son durum ne? Dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 1 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları ve ayrıntılar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL? 1 NİSAN 2022 CUMA

Dolar, bir önceki günün sabahına 14 TL bandında başlamıştı. Son kapanışını 14.6405 TL 'den yapan Dolar/TL kuru 1 Nisan Cuma günü alış fiyatı 14.6697 liradan, satış fiyatı ise 14.6851 liradan işlem görüyor.

1 NİSAN EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 16.357 TL'den yapan euro şu anda 16.2418 TL alış ve 16.2581 TL satış fiyatına sahip.

