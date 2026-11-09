AJet'ten Kıbrıs uçuşlarına indirimli bilet kampanyası!

AJet , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahati planlayan misafirleri için indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış dönemindeki seyahatleri kapsayan kampanyada biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

O TARİHLER ARASINDA KULLANILABİLECEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre yarın 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 24 Kasım 2026-3 Mart 2027 tarihlerinde (31 Aralık 2026-5 Ocak 2027 ve 22 Ocak-9 Şubat 2027 arasındaki tarihler hariç) KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Tüm koltuk sınıflarında geçerli olan indirimli biletler, "KIBRIS30" kodunu kullanarak sadece ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Kampanya kapsamında 'Basic' biletlerin yanı sıra; 'EcoJet', 'Flex' ve 'Premium' bilet çeşitlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.