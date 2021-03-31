'Dolar daha yükselecek mi? Dolar ne zaman düşer?' sorularına uzman yorumları!

Birçok uzman, dolardaki hareketlilik hakkında yorum yaptı. Bazı analistler, 8.15 Türk Lirasının direnç olarak takip edildiğini açıklarken, 7,83 Türk Lirasının ise destek seviyesi olarak izleneceğini vurguladı. 7,95 Türk Lirasının 4. kez test edildiği vurgulayan uzmanlar, 8,32 TL seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti. Dolar, bugün direnç seviyesini tekrar aştı.

'Dolar daha yükselecek mi? Dolar ne zaman düşer?' sorularına uzmanlardan yorum

Dün en düşük 8,0189 en yüksek 8,2159 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 8,2094'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,33'ten işlem görüyor.

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeyi gördü

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemin odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşmasının takip edileceğini aktardı.

Şenay Şerefoğlu açıkladı TCMB Başkanı Ağbal’ın görevden alınmasının ardından dün de Başkan Yardımcısı Çetinkaya görevden alındı. Geçen hafta kur tarafında hızlanan yükseliş durmadan son gelişmenin de eklenmesiyle USD/TRY bugün 8,30’u aştı ve TL’nin dolar karşısındaki kaybı da %12’yi geçti.

CDS Primleri Paritede Etkinliğini Koruyor Ülkedeki risk primlerinin halen yüksek seviyede olmasıyla yükselişine devam eden USDTRY kuru, 8,2726 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kapanışına devam ettiği müddetçe pozitif algı hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyesi 8,4963 olacaktır. Aksi halde, 8,2726 seviyesinin altına gevşemesi durumunda ise 8,0505 destek seviyesi gündeme gelebilir.

Ziraat FX ABD’de Biden’ın altyapı yatırım paketi ve ADP özel sektör istihdam verisi beklenirken, Dolar gücünü koruyor. Halihazırda aşılamada daha hızlı olan ABD’de, ekonomiye yönelik iyimser beklentilerin daha fazla dillendirilmesi de Dolar’a ilave destek veriyor. Dolar endeksi (DXY), 200 günlük ortalamasından uzaklaşarak son ayların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Bu aşamada Dolar’daki yükseliş eğiliminin devam edebileceğini düşünürken, Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde baskı sürebilir.

Negatif ayrışan TL’de ise oynaklık devam ediyor. Dolar / TL dün 8,45 seviyesine kadar yükseldi. Ancak, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun sıkı duruşa işaret eden konuşması ile kurda kısmi geri çekilme gözlendi. Bir taraftan ülke risk primimizdeki (5 yıllık CDS) yükseliş eğilimi diğer yandan Dolar’ın küresel çapta güçlenmesi kurda oynaklığı beraberinde getirirken, Kavcıoğlu’nun piyasa dostu açıklamaları da kurdaki olası yukarı yönlü atakları sınırlamaya yardımcı olabilir. Bu kasamda, 8,45 – 8,50 direnç bölgesinin şu aşamada geçilemeyeceğini düşünüyoruz. Olası düşüşlerde ise 8,20 tepki gelebilecek destek olarak takip edilebilir.

Piramit Menkul Küresel piyasalarda dün, ABD tahvil faizleri 2021’in zirvesine ulaşması ile risk iştahı negatif seyretti. Emtialar sert satışlar ile karşılaşırken Dolar Endeksi(DXY) dünkü işlemlerde güçlenmeye devam etti. Dolar Endeksi(DXY) dünkü işlemlerde 92,883-93,354 bandında alıcılı hareket etti. Gelişmekte olan ülke para birimleri, Dolar Endesi’nin yukarı yönlü hareketinden negatif etkilendi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 92,95, 22 günlük AO’sı 92,22 seviyelerine yükseldi.