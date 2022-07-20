Dolar döviz piyasasının kralı olmaya devam edecek! Altın fiyatları ise… Kanadalı yatırım bankası ‘acıyı hissetmeye başlayacak’ diyerek uyardı

Küresel piyasalarda ABD'de devam eden bilanço döneminde şirket karlılıklarının beklentileri geride bırakmasıyla pozitif bir seyir izleniyor. Bir süredir varlık fiyatları üzerinde etkili olan küresel resesyon ve enflasyon endişeleri yerini açıklanan bilançolar nedeniyle hisse ve sektör bazlı değerlendirmelere bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam etmesi piyasalardaki söz konusu pozitif seyri destekliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuzda yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Avrupa'da, dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaşarak rekor kırarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlendi.

EURO ECB ÖNCESİ TOPARLANIYOR

Piyasalarda güçlü dolar, zayıf Euro teması değişti. Yarınki ECB faiz toplantısı öncesi Euro kayıplar azaltıyor, dolar zayıflıyor. Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 106,5'e gerilerken, Euro, ABD doları karşısında son 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,02729'u gördü. Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL ise bu sabah 17.60'ın üzerini test ederek, yılın zirvesini bir kez daha yeniledi. Euro/TL 18,06 seviyelerine kadar yükseldi.

TD SECURITIES’TEN DOLAR YORUMU

Yatırımcılar piyasalara ilişkin analist yorumlarını araştırırken TD Securities analistleri, “Bunun başka bir yolu yok. Fed’in elinde bir enflasyon sorunu var. Bu yüzden dolar, döviz piyasalarının kralı olmaya devam edecek.

ALTIN FİYATLARINDA YATAY SEYİR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam ettiğini belirterek, yarınki Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde altın fiyatlarının dar bant içinde yatay bir seyir izlediğini kaydetti. Dün yüzde 0,1 artışla 1.711,7 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1711 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 968 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTIN PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEME MEYDAN OKUYOR

TD Securities analistleri, altın fiyatları için yaptıkları yorumda ise, “Fiyatlar, şimdi pandemi öncesi seviyelere meydan okuyor. Bu yüzden, altındaki en büyük spekülatif grup, giriş seviyeleri test edilirken şahin bir Fed rejimi altında acıyı hissetmeye başlayacak” diyor.

Son olarak, analistler, geçen hafta büyük miktarda uzun vadeli işlem yapılmasına rağmen, traderların son derece büyük bir pozisyon boyutuna sahip olmaya devam ettiğini söylüyorlar. Bu bağlamda analistler şunları dile getiriyor:

“Bu nedenle, ‘tasfiye boşluğunda, bu büyük pozisyonlar en savunmasız olanları. Bu da sarı metalin daha da aşağı yönlü olmaya devam ettiğini gösteriyor.”



