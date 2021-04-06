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Dolar düşer mi? Dolar ve Euro ne zaman düşer ya da çıkar?

DOVİZ HABERLERİ  | 06.04.2021 09:26 | Son Güncelleme

Asya piyasalarında geçtiğimiz haftalarda yaşanan ani hareketliliğin ardından 8.30 TL seviyelerini test eden dolar kuru, daha sonra ise 8 Türk Lirasının altına kadar gerilemişti. 7,70 TL civarına kadar inden dolar fiyatları, şu sıralar 8,11 Türk Lirası bandında hareket ediyor.

Birçok uzman, dolardaki hareketlilik hakkında yorum yaptı. Bazı analistler, 8.15 Türk Lirasının direnç olarak takip edildiğini açıklarken, 7,83 Türk Lirasının ise destek seviyesi olarak izleneceğini vurguladı. 7,95 Türk Lirasının 4. kez test edildiği vurgulayan uzmanlar, 8,32 TL seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

DOLAR DÜŞER Mİ?

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen dolar; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeyi gördü
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.
Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemin odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşmasının takip edileceğini aktardı.

ŞENAY ŞEREFOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

ŞENAY ŞEREFOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
TCMB Başkanı Ağbal’ın görevden alınmasının ardından dün de Başkan Yardımcısı Çetinkaya görevden alındı. Geçen hafta kur tarafında hızlanan yükseliş durmadan son gelişmenin de eklenmesiyle USD/TRY geçtiğimiz günlerde 8,30’u aştı ve TL’nin dolar karşısındaki kaybı da %12’yi geçti.

ZİRAAT FX

ZİRAAT FX
Cuma günü ABD’den güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi ile enflasyon beklentilerinin daha da artması on yıllık tahvil faizinde yükselişe neden oldu. Bunun yanında teşviklerin yansıması ve Biden’ın altyapı planı enflasyon beklentilerinin canlı kalmasını sağlıyor. Fed’den de 2022 yılında bir faiz artırımı beklentilere girmiş durumda. Fed’in projeksiyonlarında 2023 yıl sonuna kadar faiz artırımı yoktu. Bu gelişmeler de Dolar’ın güçlü kalmasını sağlarken, Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde baskı gözlenebilir.
Yurtdışında bu hafta ECB ve Fed toplantı tutanakları, IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu, küresel nihai hizmet PMI verileri, ABD ÜFE, Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve Çin enflasyon haftanın öne çıkan başlıkları. Yurtiçinde ise bu sabah mart ayına ilişkin enflasyon rakamları takip edildi. Buna göre mart ayında TÜFE aylık %1,08 oranında artış kaydetti. Beklenti %1,04 yönündeydi. Böylelikle yıllık enflasyon %16,19 olarak gerçekleşti.
Verinin ardından kurda net bir hareketlilik gözlenmezken, kurun günün geri kalanında 8,11 – 8,29 arasında dalgalanabileceğini öngörüyoruz. Bu hafta ayrıca TCMB’deki görev değişimi sonrası cuma günü TCMB’nin ilk beklenti anketinde anket katılımcılarının beklentilerinin nasıl şekillendiği de yakından izlenecek.

GEDİK YATIRIM

GEDİK YATIRIM
Dolar/TL kuru gün içerisinde 7,9880 ve 8,1904 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yükselişle 8,1904 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta içerisinde TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun sıkı para politikasının korunacağı yönünde verdiği mesajlar, hafta ortasından itibaren Türk Lirası’nı destekleyen bir gelişme oldu. Cuma günü gün içerisinde Türk Lirası değer kazanımını devam ettirirken, ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam rakamının doları desteklemesine bağlı olarak TL gün içi kazançlarını geri verdi.
Bugün yurt içinde mart ayı enflasyon rakamı TL’nin seyri ve merkez bankasının kararları üzerinde belirleyici olacağından yakından izlenecektir. Bu sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 93,02 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,16 seviyelerinden işlem görüyor.

IŞIK FX

IŞIK FX
Cuma günü; kritik olan 7.99 destek seviyesi altında kalıcılık sağlayamayan ve yeniden yukarı yönlü ataklar oluşan kurda 8.14 civarında kapanış görülmüştü. Yeni günde de; bir miktar USD lehine işlemler gördüğümüz kurda, şuan için 8.18 seviyesi üzerinde fiyatlama oluşmuş durumda. Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde; 8.28 seviyesi oldukça kritik olacak.
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