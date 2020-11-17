Dolar düşer mi? Ünlü bankadan çarpıcı dolar yorumu! Dolar ne zaman düşer? Şimdi dolar alınır mı? Dolar yükselir mi?

Döviz konusunda yaşanan hareketlilik son günlerde çok sayıda vatandaşın gündeminde. Birikimlerini farklı yatırım araçlarıyla değerlendirmeyi düşünenler bu nedenle sık sık dolar alınır mı sorusuna yanıt arıyor. Bu nedenle analistlerin ve uzmanların yaptığı dolar yorum ve değerlendirmeleri merak ediliyor. Halen geliştirme çalışmaları süren aşıların koronavirüs karşısında etkili olduğunu ortaya çıkaran araştırmalardan sonra küresel piyasalarda aşının yaygınlaşmasıyla yatırımcıların dolardan uzaklaşmasına neden olabileceği konusunda yorumlar yapılıyor. Peki, dolar yükselir mi? Son olarak Citibank’tan dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

DOLAR DÜŞER Mİ?

ABD menşeli Citibank tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre; uygun ve yaygın şekilde dağıtılabilecek olan aşıların piyasaya çıkması halinde bu durumun dolarda aşağı yönlü yapısal trendde bir sonraki satış pozisyonlarına geçilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor. Citi'nin doların değer kaybedeceğine dair görüşleri ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşük tutmaya devam etmesine yönelik tahminlere dayanıyor. Buna göre enflasyon beklentisi artsa dahi Fed'in faiz oranlarının düşük tutulacağı düşünülüyor. Peki, şu anda dolar yükseliyor mu?