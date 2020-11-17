Dolar düşer mi? Ünlü bankadan çarpıcı dolar yorumu! Dolar ne zaman düşer? Şimdi dolar alınır mı? Dolar yükselir mi?

Döviz konusunda yaşanan hareketlilik son günlerde çok sayıda vatandaşın gündeminde. Birikimlerini farklı yatırım araçlarıyla değerlendirmeyi düşünenler bu nedenle sık sık dolar alınır mı sorusuna yanıt arıyor. Bu nedenle analistlerin ve uzmanların yaptığı dolar yorum ve değerlendirmeleri merak ediliyor. Halen geliştirme çalışmaları süren aşıların koronavirüs karşısında etkili olduğunu ortaya çıkaran araştırmalardan sonra küresel piyasalarda aşının yaygınlaşmasıyla yatırımcıların dolardan uzaklaşmasına neden olabileceği konusunda yorumlar yapılıyor. Peki, dolar yükselir mi? Son olarak Citibank’tan dikkat çekici bir değerlendirme geldi.
ABD menşeli Citibank tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre; uygun ve yaygın şekilde dağıtılabilecek olan aşıların piyasaya çıkması halinde bu durumun dolarda aşağı yönlü yapısal trendde bir sonraki satış pozisyonlarına geçilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor. Citi'nin doların değer kaybedeceğine dair görüşleri ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşük tutmaya devam etmesine yönelik tahminlere dayanıyor. Buna göre enflasyon beklentisi artsa dahi Fed'in faiz oranlarının düşük tutulacağı düşünülüyor. Peki, şu anda dolar yükseliyor mu?
Vatandaşlar arasında ne zaman düşüş yaşayacağına dair soru işaretleri de devam ediyor. Citi stratejistleri tarafından, aşıların geniş çaplı olarak dağıtılmasının sağlanması halinde dolarda yaşanabilecek hareket de değerlendiriliyor. Buna göre raporda, dolardaki değer kaybının önden yüklemeli gerçekleşme olasılığı ile dolarda 2021 yılında %20’ye kadar düşüş yaşanabileceği potansiyelinin olduğu yönünde değerlendirmede bulunuluyor.
Dün Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı. Şirketin Başkanı Dr. Stephen Hoge, veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" şeklinde nitelendirmişti. Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, "Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli." ifadesini kullanmıştı.
Vatandaşlar anlık olarak dolar kaç TL sorusunun yanıtını da araştırıyor. Bu nedenle dolar canlı grafikleri merak ediliyor. Kur ile ilgili diğer verilere Mynet Finans’taki Döviz sayfasından erişebilirsiniz.
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