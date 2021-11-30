Dolarda ibre aşağı döndü! 30 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Kasım Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 30 Kasım'da aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 30 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

30 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 30 Kasım Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 12,7495 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 12,7487 lira, satış fiyatı ise 12,7503 liradan işlem görüyor.

Doların haftalık değişim yüzdesi %9.96 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.01 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 14,4036 TL'den yapan euro şu anda 14,3230 TL alış ve 14,4842 TL satış fiyatına sahip.

Kredi Hesaplama Kredi Türü Kredi Vadesi HEMEN HESAPLA



