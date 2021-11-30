FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolarda ibre aşağı döndü! 30 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Kasım Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolarda ibre aşağı döndü! 30 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Kasım Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

30.11.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Kasım Salı haftanın ikinci gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Hareketliliğin sürdüğü dolar/TL kuru geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 13 lira seviyesini aşmış ve yeniden 12 liraya inmişti. Dolar bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Peki 30 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Kasım Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolarda ibre aşağı döndü! 30 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Kasım Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 30 Kasım'da aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 30 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

30 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 30 Kasım Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 12,7495 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 12,7487 lira, satış fiyatı ise 12,7503 liradan işlem görüyor.

Doların haftalık değişim yüzdesi %9.96 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.01 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 14,4036 TL'den yapan euro şu anda 14,3230 TL alış ve 14,4842 TL satış fiyatına sahip.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
Altın fiyatlarında yeni rekorlar gelir mi?Altın fiyatlarında yeni rekorlar gelir mi?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

MÜSİAD'dan dolar ile ilgili çarpıcı açıklama

MÜSİAD'dan dolar ile ilgili çarpıcı açıklama

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Kuyumculardan çarpıcı yıl sonu altın tahmini!

Kuyumculardan çarpıcı yıl sonu altın tahmini!

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.