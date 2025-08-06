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Dolar, euro kaç TL? 6 Ağustos 2025 Çarşamba dolar ve euro fiyatı son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,6890 seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 40,6930 liradan, euro 47,1520 liradan güne başladı.

Dolar, euro kaç TL? 6 Ağustos 2025 Çarşamba dolar ve euro fiyatı son durum

Bugün dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL? Dolar ve euro kurundaki hareketlilik herkes tarafından dikkatle takip ediliyor. Dün 40,5940-40,6920 bandında hareket eden dolar / TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,6710'dan tamamlamıştı.

Dolar, euro kaç TL? 6 Ağustos 2025 Çarşamba dolar ve euro fiyatı son durum 1

Dolar / TL, bugün saat 09.10 itibarıyla yatay seyirle 40,6890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 47,1620'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 54,1870'ten satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,69
40,69
% 0.03
11:00
Euro
47,15
47,16
% 0.1
11:00
İngiliz Sterlini
54,16
54,17
% 0.05
11:00
Avustralya Doları
26,41
26,43
% 0.37
11:00
İsviçre Frangı
50,35
50,37
% -0.03
11:00
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.3
11:00
Çin Yuanı
5,66
5,66
% -0.03
11:00
İsveç Kronu
4,21
4,21
% 0.15
11:00

Dolar endeksi yatay seyirle 98,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife sinyali vermesi ve ülkede zayıf gelen hizmet sektörü verilerinin etkileri varlık fiyatlamalarında hissediliyor.

Trump’ın geçen hafta imzaladığı ve karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişiklik öngören kararname, yapılan düzenlemelerle birlikte perşembe günü yürürlüğe girecek. Trump, dün verdiği bir röportajda ise ilaç ve yarı iletken ithalatına tarife getirmeyi planladığını ve söz konusu tarifeleri gelecek hafta veya civarında açıklayacaklarını belirtti.

Analistler, ABD yönetiminin Çin, Japonya ve Avrupa Birliği (AB) gibi önemli ticaret ortaklarıyla bir takım ticaret anlaşmaları yapsa da gündeme gelen son tarifelerin geleceğe dair kötü senaryoları ortaya çıkardığını belirterek, bu konulardaki haber akışının yatırımcıların odağında kalmayı sürdüreceğini kaydetti.

Tarifelerin ABD ekonomisine nasıl yansıyacağına ilişkin belirsizlikler sürerken, ülkede son veriler hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığını gösterdi. Buna göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 50,1 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Öte yandan tarifelerin ABD ekonomisine etkileri ve enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmeler devam ederken, enflasyon-resesyon ikilemi arasında para politikalarını yürütmeye odaklanan ABD Merkez Bankasının (Fed) yönetimine yeni bir isim eklenecek. Trump, Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler'in yerine geçecek isme hafta sonundan önce karar vereceğini açıkladı.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağına, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğine işaret etti.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 40,6910 liradan alınan dolar, 40,6930 liradan satılıyor.

Peki, euro alış satış ne kadar? 47,1500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,1520 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,6630, avronun satış fiyatı ise 46,9240 lira olmuştu. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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