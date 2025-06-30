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Dolar, euro, sterlinde son durum (30 Haziran 2025 Pazartesi)

Dolar/TL, haftaya önceki kapanışının hemen altında başlamasının ardından 39,9040 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar, euro, sterlinde son durum (30 Haziran 2025 Pazartesi)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 39,9070'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 39,9040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 46,8690'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 54,7890'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 97 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da azalan gerilim ve ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı yönündeki iyimserlikler varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olurken, başta ABD'de açıklanacak istihdam verileri olmak üzere bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ticaret anlaşmalarına yönelik gelişmeler ABD Merkez Bankasının da (Fed) odağında bulunurken, tarife risklerinin azalmasının Bankanın faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri gidermesi öngörülüyor.

Öte yandan, Trump, ABD merkez bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam ederken, Powell'ın yerine, faiz oranlarını düşürecek birini getireceğini belirtti.

Powell'ın istifa etmesini çok istediğini vurgulayan Trump, yeni Fed Başkanı olarak kim gelirse gelsin faiz oranları düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı mayıs ayında 6 milyar 645 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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