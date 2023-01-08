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Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 8 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

08.01.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın ilk haftasının sonuna gelindi. Bununla birlikte piyasa izleyicileri dolar, euro ve sterlindeki son durumu araştırmaya başladı. Yılın ilk aylarında gözler hem döviz üzerindeyken hem de Merkez Bankası faiz toplantısında... Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte 8 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 8 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar, euro ve sterlindeki güncel fiyatlar, piyasaların kapalı olduğu 8 Ocak Pazar günü araştırılmaya başlandı. Anlık değişimler kaydeden döviz fiyatları son dönemlerde yatay seyrediyor. Dolar, 18,50 TL seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte 8 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,7044 TL'den alınıyor ve 18,7087 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 19,8178 TL iken satışı ise 20,0091 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,5102 TL'ye alınıyor, 22,7344 TL'ye satılıyor.

Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 8 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısından çıkacak faiz kararı, döviz fiyatlarında belirleyici oluyor. Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak olan faiz kararının, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

2023 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

27 Nisan 2023

25 Mayıs 2023

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

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