Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 8 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar, euro ve sterlindeki güncel fiyatlar, piyasaların kapalı olduğu 8 Ocak Pazar günü araştırılmaya başlandı. Anlık değişimler kaydeden döviz fiyatları son dönemlerde yatay seyrediyor. Dolar, 18,50 TL seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte 8 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!
Dolar 18,7044 TL'den alınıyor ve 18,7087 TL'den satılıyor.
Euronun alışı 19,8178 TL iken satışı ise 20,0091 TL oldu.
Sterlin 22,5102 TL'ye alınıyor, 22,7344 TL'ye satılıyor.
Merkez Bankası faiz toplantısından çıkacak faiz kararı, döviz fiyatlarında belirleyici oluyor. Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak olan faiz kararının, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.
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