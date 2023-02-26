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Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 26 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

26.02.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlin döviz fiyatları yatırımcılar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Piyasalar, 24 Şubat Cuma itibarıyla kapandı. Dolar için kritik Merkez Bankası faiz toplantısı tamamlandı. Şimdi de gözler, yılın ikinci FED faiz kararına çevrildi. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 26 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 26 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlinde son durum, piyasa izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan şubat ayı Merkez Bankası faiz toplantısında faizlerin 50 baz puan indirilerek 8.5 seviyesine çekilmesine karar verildi. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 26 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 26 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,8731 TL'den alınıyor ve 18,8774 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 19,9056 TL, satışı ise 19,9124 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,5415 TL'den alınıyor ve 22,5567 TL'den satılıyor.

Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 26 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

Ocak ayında gerçekleştirilen FED faiz toplantısında politike faizi 25 baz puan artırılmış ve 4,50-4,75 aralığına yükseltilmişti.

21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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Euro dolar sterlin

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