Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 26 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlinde son durum, piyasa izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan şubat ayı Merkez Bankası faiz toplantısında faizlerin 50 baz puan indirilerek 8.5 seviyesine çekilmesine karar verildi. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 26 Şubat dolar, euro ve sterlinde son durum!
Dolar 18,8731 TL'den alınıyor ve 18,8774 TL'den satılıyor.
Euronun alışı 19,9056 TL, satışı ise 19,9124 TL oldu.
Sterlin 22,5415 TL'den alınıyor ve 22,5567 TL'den satılıyor.
Ocak ayında gerçekleştirilen FED faiz toplantısında politike faizi 25 baz puan artırılmış ve 4,50-4,75 aralığına yükseltilmişti.
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık