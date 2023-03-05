Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 5 Mart dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. 2023'ün ilk faiz toplantısında FED, politika faizini 25 baz puan yükseltmiş ve son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50 - 4,75 aralığına çıkarmıştı. Gözler bir sonraki toplantıya çevrilmişken dolar, euro ve sterlinde güncel fiyatlar da araştırılıyor. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 5 Mart dolar, euro ve sterlinde son durum!
Dolar 18,8875 TL'den alınıyor ve 18,8921 TL'den satılıyor.
Euronun alışı 20,0917 TL iken 20,0968 TL oldun
Sterlin 22,7588 TL'den alınırken 22,7798 TL'den satılıyor.