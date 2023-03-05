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Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 5 Mart dolar, euro ve sterlinde son durum!

05.03.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlinde son durum araştırılıyor. TL karşısında dolar, bir süredir sabit seyrini koruyor. Döviz fiyatlarının akıbeti için piyasa izleyicilerin gözleri FED faiz kararına çevrildi. Yılın ilk FED faiz toplantısında faizin artmasına karar verildi. İkinci toplantı ise mart ayında gerçekleştirilecek. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 5 Mart dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 5 Mart dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. 2023'ün ilk faiz toplantısında FED, politika faizini 25 baz puan yükseltmiş ve son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50 - 4,75 aralığına çıkarmıştı. Gözler bir sonraki toplantıya çevrilmişken dolar, euro ve sterlinde güncel fiyatlar da araştırılıyor. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 5 Mart dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 5 Mart dolar, euro ve sterlinde son durum!

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,8875 TL'den alınıyor ve 18,8921 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 20,0917 TL iken 20,0968 TL oldun

Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 5 Mart dolar, euro ve sterlinde son durum!

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,7588 TL'den alınırken 22,7798 TL'den satılıyor.

2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ

  • 31 Ocak - 1 Şubat
  • 21-22 Mart
  • 2-3 Mayıs
  • 13-14 Haziran
  • 25-26 Temmuz
  • 19-20 Eylül
  • 31 Ekim - 1 Kasım
  • 12-13 Aralık
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