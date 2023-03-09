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DOLAR fiyatı SON DAKİKA: 9 Mart 2023 dolar, EURO ve sterlin ne kadar oldu?

09.03.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Döviz fiyatlarının akıbeti için piyasa izleyicilerin gözleri FED faiz kararına çevrildi. 2023'ün ilk FED faiz toplantısında faizin artmasına karar verildi. İkinci toplantı ise bu ay yapılacak Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 9 Mart 2023 Perşembe günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR fiyatı SON DAKİKA: 9 Mart 2023 dolar, EURO ve sterlin ne kadar oldu?

Dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. 2023'ün ilk faiz toplantısında FED, politika faizini 25 baz puan yükseltmiş ve son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50 - 4,75 aralığına çıkarmıştı. Gözler bir sonraki toplantıya çevrilmişken dolar, euro ve sterlinde güncel fiyatlar da araştırılıyor. İşte, 9 Mart 2023 Perşembe günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,9440 TL'den yaptı.

Dolar 18.9428 TL alış fiyatından, 18.9485 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 20.0012 TL'den yapan euro şu anda 19.9964 TL alış ve 20.0062 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.4749 TL'den yaptı.

Euro 22.4590 TL alış fiyatından, 22.4910 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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Euro dolar dolar fiyatı sterlin

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