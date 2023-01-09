FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 9 Ocak güncel dolar, euro ve sterlin kuru!

Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 9 Ocak güncel dolar, euro ve sterlin kuru!

09.01.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel dolar, euro ve sterlin kuru piyasa izleyiciler tarafından araştırılıyor. Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar 18,77 TL seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Döviz fiyatları için gözler Merkez Bankası ve FED faiz kararına çevrildi... Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 9 Ocak güncel dolar, euro ve sterlin kuru!

Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 9 Ocak güncel dolar, euro ve sterlin kuru!

Dolar, euro ve sterlin güncel alış satış fiyatları sorgulanıyor. FED, 2022 boyunca faizleri peş peşe yükseltme kararı aldı ve bununla birlikte doların değeri arttı. Merkez Bankası ve FED faiz toplantısı tarihleri belli oldu. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 9 Ocak güncel dolar, euro ve sterlin kuru!

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,7731 TL'den alınıyor ve 18,7818 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro'nun alışı 20,0477 TL, satışı ise 20,1040 TL oldu.

Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 9 Ocak güncel dolar, euro ve sterlin kuru!

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,7853 TL'den alınıyor ve 22,8538 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonucunun, 1 Ocak akşamında açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ilk Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak. Kararın, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

  • 23 Şubat 2023
  • 23 Mart 2023
  • 27 Nisan 2023
  • 25 Mayıs 2023
  • 22 Haziran 2023
  • 20 Temmuz 2023
  • 24 Ağustos 2023
  • 21 Eylül 2023
  • 26 Ekim 2023
  • 23 Kasım 2023
  • 21 Aralık 2023


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...
O tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şartO tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şart
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar sterlin

En Çok Okunan Haberler

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Seyyanen artış yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!

Seyyanen artış yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

40'tan fazla iş kolunda gün kazanıp, yaşı öne çekmek mümkün

40'tan fazla iş kolunda gün kazanıp, yaşı öne çekmek mümkün

AK Parti'den 'EYT' açıklaması: İlk maaşlar için tarih verdi!

AK Parti'den 'EYT' açıklaması: İlk maaşlar için tarih verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.