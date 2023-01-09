Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 9 Ocak güncel dolar, euro ve sterlin kuru!

Dolar, euro ve sterlin güncel alış satış fiyatları sorgulanıyor. FED, 2022 boyunca faizleri peş peşe yükseltme kararı aldı ve bununla birlikte doların değeri arttı. Merkez Bankası ve FED faiz toplantısı tarihleri belli oldu. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 9 Ocak güncel dolar, euro ve sterlin kuru!
Dolar 18,7731 TL'den alınıyor ve 18,7818 TL'den satılıyor.
Euro'nun alışı 20,0477 TL, satışı ise 20,1040 TL oldu.
Sterlin 22,7853 TL'den alınıyor ve 22,8538 TL'den satılıyor.
Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonucunun, 1 Ocak akşamında açıklanması bekleniyor.
Yılın ilk Merkez Bankası faiz toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak. Kararın, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.