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DOLAR FİYATI SON DAKİKA: 9 Haziran 2023 Cuma dolar ne kadar? Euro kaç TL?

09.06.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları 9 Haziran 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan bugün altın fiyatları, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? 9 Haziran 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATI SON DAKİKA: 9 Haziran 2023 Cuma dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Haziran 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel alış-satış fiyatlarını sorguluyor. İşte, 9 Haziran 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.5339 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.4659 liradan, satış fiyatı ise 23.6023 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 1,19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.3453 TL'den yapan euro şu anda 25.3259 TL alış ve 25.3649 TL satış fiyatına sahip.

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