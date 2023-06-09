DOLAR FİYATI SON DAKİKA: 9 Haziran 2023 Cuma dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Haziran 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel alış-satış fiyatlarını sorguluyor. İşte, 9 Haziran 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.5339 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.4659 liradan, satış fiyatı ise 23.6023 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 1,19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.3453 TL'den yapan euro şu anda 25.3259 TL alış ve 25.3649 TL satış fiyatına sahip.



