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DOLAR FİYATI SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri sonrası 13 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Canlı takip ekranı

13.07.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamaya göre ABD Haziran ayı enflasyonu yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 13 Temmuz 2023 Perşembe günü euro ve dolar alış - satış fiyatları...

DOLAR FİYATI SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri sonrası 13 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Canlı takip ekranı

Dolar ve euro ile ilgili araştırmalar haftanın dördüncü işlem gününde hız kazandı. Dün ABD enflasyon verileri açıklandı. Altın ve döviz piyasasının büyük bir heyecanla beklediği ABD Haziran ayı enflasyon verilerine göre ülkede TÜFE aylık bazda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. 13 Temmuz 2023 Perşembe günü euro ve dolar alış - satış fiyatları ile canlı takip ekranı haberimzde...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.1297 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.1087 liradan, satış fiyatı ise 26.1508 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.32'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.1183 TL'den yapan euro şu anda 29.0793 TL alış ve 29.1574 TL satış fiyatına sahip.

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ABD enflasyon verisi açıklandı: Altın fiyatları için yeni tahmin geldi!ABD enflasyon verisi açıklandı: Altın fiyatları için yeni tahmin geldi!
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