Dolar ve euro fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Ekonomist Selçuk Geçer Ağustos ayının sonu ile Eylül ayının başı için yaptığı açıklamada "Benim öngörüm 20 liranın üstünde bir dolar kuru tutabilirler” ifadesini kullandı. Peki Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 9 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları ve ayıntılar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9546 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,9515 TL ve güncel satış fiyatı 17,9578 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 9 Ağustos Salı günü 17,9518 lira alış fiyatından, 17,9578 lira satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,11'lik yükselişle yapan euro 18,3094 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3003 TL alış fiyatından, 18,3186 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 8 Ağustos 2022 Salı günü aynı dakikalarda 18,2939 lira, satış fiyatı 18,3292 lira seviyesinde yer alıyor.

