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Dolar fiyatları ne kadar oldu? 11 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları

11.07.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, binlerce yatırımcı tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan dolar ve euro fiyatlarının 11 Temmuz tarihli güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları.

Dolar fiyatları ne kadar oldu? 11 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar fiyatları, birçok döviz yatırımcısının merak ettiği konular arasında gündemde yer alıyor. Önceki kapanışını 17,27 seviyelerinde yapan doların 11 Temmuz tarihli güncel fiyatları araştırılıyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatlarının güncel fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Önceki kapanışını 17,27 seviyelerinde gerçekleştiren doların 11 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 17,26 ve satış fiyatı 17,27 seviyelerinde gerçekleşiyor.

EURO NE KADAR?

Ülkemizde tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan Euro'nun da güncel fiyatları merak edilmeye başladı. Önceki kapanışını 17,51 seviyelerinde gerçekleştiren Euro'nun 11 Temmuz tarihli alış fiyatı 17,45 ve satış fiyatı 17,56 seviyelerinde yer alıyor.

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