Dolar fiyatları ne kadar oldu? 11 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar fiyatları, birçok döviz yatırımcısının merak ettiği konular arasında gündemde yer alıyor. Önceki kapanışını 17,27 seviyelerinde yapan doların 11 Temmuz tarihli güncel fiyatları araştırılıyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatlarının güncel fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Önceki kapanışını 17,27 seviyelerinde gerçekleştiren doların 11 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 17,26 ve satış fiyatı 17,27 seviyelerinde gerçekleşiyor.

EURO NE KADAR?

Ülkemizde tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan Euro'nun da güncel fiyatları merak edilmeye başladı. Önceki kapanışını 17,51 seviyelerinde gerçekleştiren Euro'nun 11 Temmuz tarihli alış fiyatı 17,45 ve satış fiyatı 17,56 seviyelerinde yer alıyor.

