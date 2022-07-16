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Dolar fiyatları ne kadar oldu? 16 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları

16.07.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatları, binlerce döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatlarının 17 seviyesini aşmasının ardından yatırımcılar doların güncel alış ve satış fiyatını internet üzerinden araştırıyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? 16 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları.

Dolar fiyatları ne kadar oldu? 16 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar fiyatları, binlerce dolar yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu hafta kapanışını 17,39 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda yükseliş ivmesi sürmeye devam ediyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? 16 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,14'lük düşüşle 17,3999 seviyelerinde gerçekleştiren doların güncel alış fiyatı 17,3949, satış fiyatı ise 17,4050 seviyelerinde bulunuyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,49'luk yükselişle 17,5514 seviyelerinde gerçekleştiren euronun güncel alış fiyatı 17,5404, satış fiyatı ise 17,5624 seviyelerinde bulunuyor.

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