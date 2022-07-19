Dolar fiyatları, Türkiye'de bulunan binlerce dolar yatırımcısı tarafından merakla sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatları, ülkemizde birçok şeyin fiyatını etkileyen etkenler arasında yer aldığı için yakından takip ediliyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? 19 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,23'lük yükselişle 17,4730 seviyelerinde gerçekleştiren doların 19 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 17,4684, satış fiyatı ise 17,4733 seviyelerinde bulunuyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,22'lik yükselişle 17,7349 seviyelerinde tamamlayan euronun 19 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 17,7166, satış fiyatı ise 17,7533 seviyelerinde bulunuyor.

