Dolar fiyatları ne kadar oldu? 23 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı binlerce yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonuna girilmesiyle birlikte doların seyri takip edilirken, dolarda yeşil mumlar artmaya devam ediyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Dolar fiyatlarında yükseliş grafiği sürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını yüzde 0,11'lik yükselişle 17,7272 seviyelerinde gerçekleştiren doların 23 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 17,7256, satış fiyatı ise 17,7288 seviyelerinde bulunuyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Doların yanı sıra euro fiyatları da yatırımcıların takip ettiği döviz araçları arasında yer alıyor. Önceki kapanışını yüzde 0,11'lik yükselişle 18,1232 seviyelerinde gerçekleştiren euronun 23 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 18,0952, satış fiyatı ise 18,1512 seviyelerinde bulunuyor.

