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Dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel dolar ve euro fiyatları

08.08.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, dolar yatırımı yapan birçok vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta başında piyasaların açılmasıyla birlikte 8 Ağustos tarihli güncel dolar ve euro fiyatları merak ediliyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel dolar ve euro fiyatları.

Dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel dolar ve euro fiyatları

Dolar fiyatları, hafta başında piyasaların açılmasıyla birlikte binlerce yatırımcı tarafından araştırılmaya başladı. Önceki kapanışını yeşil mumla yapan dolar 17,9304 lira seviyelerinde günü kapattı. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel dolar ve euro fiyatları.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını yüzde 0,11'lik yükselişle 17,9304 lira seviyelerinde gerçekleştiren doların 8 Ağustos tarihli güncel alış fiyatı 17,9245, satış fiyatı ise 17,9286 seviyelerinde bulunuyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik yükselişle 18,2744 lira seviyelerinde gerçekleştiren euronun güncel alış fiyatı 18,2511, satış fiyatı ise 18,2978 seviyelerinde bulunuyor.

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