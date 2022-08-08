Dolar fiyatları, hafta başında piyasaların açılmasıyla birlikte binlerce yatırımcı tarafından araştırılmaya başladı. Önceki kapanışını yeşil mumla yapan dolar 17,9304 lira seviyelerinde günü kapattı. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? 8 Ağustos güncel dolar ve euro fiyatları.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını yüzde 0,11'lik yükselişle 17,9304 lira seviyelerinde gerçekleştiren doların 8 Ağustos tarihli güncel alış fiyatı 17,9245, satış fiyatı ise 17,9286 seviyelerinde bulunuyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik yükselişle 18,2744 lira seviyelerinde gerçekleştiren euronun güncel alış fiyatı 18,2511, satış fiyatı ise 18,2978 seviyelerinde bulunuyor.

