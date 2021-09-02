Dolar güç kaybetmeye devam ediyor! Son 4 ayın en düşük seviyesinde!

Serbest piyasada 8,26 liradan alınan dolar, 8,27 liradan satılıyor. 9,81 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,82 lira olarak belirlendi.

DOLAR/TL KURU SON DÖRT AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Dolar fiyatları, doların dünyada yaşadığı değer kaybı ve dün rekor seviyede gelen ikinci çeyrek büyüme verilerinin etkisi ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Dünkü günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,29 lira, euronun satış fiyatı ise 9,82 lira olmuştu.

Dolar fiyatları, dolar endeksinde yaşanan değer kaybı ve Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verilerinin yıllık bazda yüzde 21,7 ile rekor seviyeye işaret etmesinin ardından düşüşünü sürdürürken; 8,26 TL ile 11 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından dolar endeksinin yaklaşık iki haftadır içinde bulunduğu düşüş trendini sürdürdüğünü söyledi.

ABD, istihdam piyasası gelişmelerinin para politikaları üzerinde enflasyon kadar önemli olduğuna işaret eden analistler, bu kapsamda yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini, veri öncesi döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini aktararak, dolar endeksi için 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 92,1'in önemli destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



