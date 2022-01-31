Dolar haftanın ilk gününe nasıl başladı? 31 Ocak Pazartesi dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Dolar fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dünya ticaretinde önemli bir yeri olan dolar, TL karşısında FED faiz kararının ardından yatay seyrediyor. FED faiz kararının ardından vatandaşların gözleri Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Bir sonraki toplantıda alınacak faiz kararı ile ilgili bazı sinyaller verildi. Peki 31 Ocak dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 31 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

31 Ocak sabah saatlerine yüzde 0.12'lik düşüş ile başlayan dolar 13,49 TL.

EURO NE KADAR?

Güne yüzde 0.08'lik yükseliş ile başlayan euro 15,10 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0.12'lik değer kazanan sterlin 18,1117 TL'den alınıyor ve 18,1916 TL'den satılıyor.

"FAİZİ İNDİRECEĞİZ"

Memur ve işçi maaşlarına kadar çalışanların gelirlerine zam yaptıklarını ve onları enflasyona ezdirmediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz ile mücadelemi biliyorsunuz, faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) haftalık repo faizini yüzde 14 olarak açıkladı. Yılın ikinci toplantısı 17 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.

2022 FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

2022'nin ilk FED faiz toplantısı yapıldı ve bu toplantıda, politika faizlerinin yüzde 0 ile 0.25 aralığında sabit tutulması kararı alındı. Öte yandan 2022 içerisinde FED'in 3 kez faiz artırımına gideceği düşünülüyor.

2022'nin 2. FED faiz toplantısı 15-16 Mart'ta yapılacak. Üçüncü toplantı 3-4 Mayıs'ta, dördüncü toplantı 14-15 Haziran'da, beşinci toplantı 26-27 Temmuz'da, altıncı toplantı ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.



